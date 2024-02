Annalisa smentisce il mistero delle scale: non è incinta - avvisatore.it

Annalisa smentisce le voci di una gravidanza al Fantasanremo

Gli appassionati del Fantasanremo sono rimasti sorpresi quando Annalisa è stata l’unica artista a non scendere le scale dell’Ariston durante la sua esibizione. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che la cantante potesse essere incinta. Tuttavia, in un’intervista al Corriere della Sera, Annalisa ha smentito queste voci, affermando: “No, non sono incinta. Quando sarò incinta, sarò io a dirlo”.

Il motivo dell’entrata laterale: un incidente passato

La decisione di Annalisa di entrare lateralmente sul palco del Fantasanremo ha un motivo ben preciso. La cantante ha spiegato che un anno fa è caduta dalle scale, colpendo violentemente un muro e finendo al pronto soccorso. Questo incidente ha lasciato una cicatrice sulla sua fronte, che ha coperto con una frangia per un lungo periodo di tempo. Annalisa ha condiviso i dettagli dell’incidente, dicendo: “Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

Annalisa tranquillizza i fan e continua la sua carriera

Nonostante l’incidente e le voci sulla sua presunta gravidanza, Annalisa ha assicurato ai suoi fan che sta bene e che continuerà a dedicarsi alla sua carriera musicale. La cantante ha dimostrato di essere determinata e coraggiosa nel superare gli ostacoli che la vita le ha posto davanti. I suoi fan possono quindi stare tranquilli e aspettarsi ancora tante grandi performance da parte di Annalisa.

In conclusione, Annalisa ha smentito le voci di una gravidanza al Fantasanremo, spiegando che il motivo dell’entrata laterale sul palco è legato a un incidente passato. La cantante ha dimostrato di essere forte e determinata nel superare gli ostacoli e continuerà a dedicarsi alla sua carriera musicale. I fan possono quindi aspettarsi ancora grandi cose da parte di Annalisa.

About The Author