ANSA-Apre: L’accordo che apre una finestra sulla ricerca in Italia

Nuovo accordo tra ANSA e Apre per promuovere la ricerca italiana in Europa

L’Agenzia ANSA e l’Agenzia per la Promozione della ricerca Europea (Apre) hanno siglato un nuovo accordo con l’obiettivo di favorire la partecipazione italiana nei programmi di ricerca europea. L’accordo è stato firmato oggi dal direttore dell’Apre, Marco Falzetti, e dall’amministratore delegato dell’ANSA, Stefano De Alessandri.

Apre: un ponte tra Italia ed Europa per la ricerca

L’Apre svolge un ruolo fondamentale come ponte tra Italia ed Europa nel campo dei grandi programmi di ricerca. L’obiettivo principale dell’agenzia è quello di promuovere la partecipazione italiana nei programmi di ricerca europea, lavorando a stretto contatto con il ministero dell’Università e della Ricerca e coinvolgendo oltre 150 associati, tra cui università italiane pubbliche e private, enti di ricerca e importanti attori del settore industriale italiano. L’Apre è coinvolta attivamente nel programma di ricerca Horizon Europe 2021-2027, che copre una vasta gamma di temi di grande rilevanza, dall’Intelligenza Artificiale alle questioni legate alla privacy in medicina e scienza.

Comunicare la ricerca: una sfida cruciale

La comunicazione riveste un ruolo cruciale nel contesto dei programmi di ricerca europei. Nonostante l’Italia sia sempre tra i primi Paesi in termini di partecipazione e ritorni nei Programmi Quadro europei, c’è ancora spazio per fare di più. Marco Falzetti sottolinea l’importanza di comunicare efficacemente i risultati della ricerca, considerando che la divulgazione è fondamentale per affrontare le sfide attuali e future. La collaborazione tra ANSA e Apre contribuirà a promuovere la ricerca italiana in Europa e a valorizzare il ruolo dell’Italia nel panorama della ricerca internazionale.

In conclusione, l’accordo tra ANSA e Apre rappresenta un’opportunità per rafforzare la presenza italiana nei programmi di ricerca europea e per promuovere la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca. L’Italia ha un ruolo di primo piano nel panorama della ricerca internazionale e l’Europa può contribuire allo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione del nostro Paese. La collaborazione tra ANSA e Apre sarà fondamentale per sostenere e valorizzare il ruolo dell’Italia nella ricerca europea e per affrontare le sfide future nel campo della scienza e della tecnologia.

