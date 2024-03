Anticipazioni e spoiler di Amici 23: Nuovi dettagli sulla puntata odierna

A poche ore dalla prossima puntata di Amici 23, il talent show più seguito della televisione italiana, emergono nuove anticipazioni e spoiler sulla serata in arrivo. Chi saranno i concorrenti destinati all’eliminazione e chi invece si guadagnerà il pass per il tanto ambito Serale? Il portale MondoTv24 ha rivelato in anteprima i nomi degli ultimi 5 allievi che otterranno la maglia per accedere alla fase successiva del programma condotto da Maria De Filippi, il quale tornerà presto sullo schermo con la versione Serale.

Le squadre del Serale: I nuovi allievi e le scelte dei coach

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi confermano il loro sodalizio, pronti a guidare la loro squadra composta da talentuosi allievi come Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si preparano a un’altra stagione insieme, annunciando i nomi dei membri della loro squadra: Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro completeranno il trio di coach, portando con sé Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie e Ayle. Tuttavia, secondo le anticipazioni di MondoTv24, la serata non sarà priva di colpi di scena, poiché due allievi, Nahaze e Kia, dovranno dire addio al sogno di raggiungere il Serale, chiudendo definitivamente il capitolo Amici 23.