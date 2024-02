Anticipazioni episodi 11 e 18 febbraio: 911 5 e 911 Lone Star 3 su Rai2

Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 su Rai2 con nuovi episodi

Le serie televisive 911 5 e 911 Lone Star 3, create da Ryan Murphy, torneranno in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Ecco le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda stasera, 11 febbraio.

911 5×06: “Rissa nel braccio”

Nel sesto episodio della quinta stagione di 911, intitolato “Rissa nel braccio”, Bobby e il 118 rispondono a un incendio in carcere e si ritrovano intrappolati in una rivolta mortale. Nel frattempo, Eddie e Buck portano una guardia fuori dalla prigione per condurla in ospedale. Hen, Bobbie e Ravi rimangono bloccati a causa dei detenuti ancora in libertà. Aiutati dal medico della prigione, si rifugiano nell’infermeria, ma scoprono che il detenuto ferito in realtà è una delle guardie e capiscono che chi ha lasciato la struttura con Buck e Eddie non è chi credevano: l’uomo si rivela essere Mitchel Trent.

Nel cast di 911 5, troviamo Angela Bassett nel ruolo di Athena Grant-Nash, Peter Krause come Bobby Nash, Oliver Stark nel ruolo di Evan Buckley, Aisha Hinds come Hen Wilson, Kenneth Choi nel ruolo di Howard Han, Rockmond Dunbar come Michael Grant, Corinne Massiah nel ruolo di May Grant, Marcanthonee Jon Reis come Harry Grant, Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Maddie Buckley, Ryan Guzman come Eddie Diaz, Gavin McHugh come Christopher Diaz e John Kim nel ruolo di Albert Han.

911 Lone Star 3×06: “Gli ATX-Files”

Nel sesto episodio della terza stagione di 911 Lone Star, intitolato “Gli ATX-Files”, Owen e Judd portano Wyatt con loro nel tentativo di creare un legame. Una serie di eventi misteriosi porta Tommy a credere che Charles stia cercando di comunicare dall’aldilà con lei e i gemelli.

Nel cast di 911 Lone Star 3, troviamo Rob Lowe nel ruolo di Owen Strand, Ronen Rubinstein come TK Strand, Sierra McClain nel ruolo di Grace Ryder, Jim Parrack come Judd Ryder, Natacha Karam nel ruolo di Marjan Marwani, Brian Michael Smith come Paul Strickland, Rafael L. Silva nel ruolo di Carlos Reyes, Julian Works come Mateo Chavez, Gina Torres nel ruolo di Tommy Vega, Brianna Baker come Nancy Gillian, Kelsey Yates nel ruolo di Izzy Vega e Skyler Yates nel ruolo di Evie Vega.

Nuovi episodi in arrivo

911 5 e 911 Lone Star 3 torneranno su Rai2 domenica 18 febbraio con un nuovo appuntamento. Nell’episodio 5×07 di 911, il 911 corre per salvare un uomo che sostiene di essere stato rapito da un’auto, colpito da un colpo di arma da fuoco e sepolto vivo. Hen riceve una visita dal passato. Atena e la famiglia temono che Harry sia ancora perseguitato dalle visioni di Jeffrey. Nell’episodio 3×07 di 911 Lone Star, uno scontro tra Owen e un odioso sergente di polizia diventa virale, portando Owen a decidere che regoleranno i conti sul campo di softball. Grace gareggia contro un abile operatore del turno di notte.

L’appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 è per stasera alle 21:20 su Rai2.

