Anticipazioni La Promessa: Trame ed Eventi di Marzo 2024

La celebre soap opera spagnola La Promessa continua a tenere incollati al teleschermo i telespettatori italiani anche nel terzo mese del 2024. Protagonista di intrighi, amori, e colpi di scena, la serie trasmette su Canale 5, in un nuovo orario pomeridiano che promette emozioni a non finire.

Nuovo Orario e Possibilità di Streaming

A partire dal 25 settembre 2023, La Promessa ha cambiato nuovamente l’orario di trasmissione su Canale 5, offrendo episodi quotidiani dal lunedì al venerdì, dalle 16:40 alle 16:55 circa. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della serie che seguono le vicende dei personaggi con grande passione.

Per coloro che non possono seguire la serie in diretta, l’opzione dello streaming e dell’on demand su Mediaset Infinity si rivela un salvagente. Questa piattaforma offre la possibilità di recuperare gli episodi persi o di riguardarli in qualsiasi momento, gratuitamente registrandosi.

Anticipazioni della Prima Settimana di Marzo 2024

Nei primi episodi di marzo 2024, Lorenzo cerca disperatamente di ottenere informazioni da Curro riguardo a un bacio compromettente con Elisa. Tuttavia, il ragazzo si rifiuta di collaborare, creando tensioni all’interno della famiglia. Nel frattempo, Simona scopre un segreto finanziario di don Carlos che potrebbe scuotere le fondamenta della sua relazione con Candela, decidendo di condividere la scoperta con Pia.

Martina si trova costretta a organizzare un picnic romantico per Curro e Beatriz, mentre Maria, prossima al matrimonio, trova l’abito da sposa perfetto in una rivista di moda. Le sue amiche decidono di aiutarla a realizzare il vestito dosando creatività e risparmi.

Nel frattempo, Pia sospetta di Elisa per un avvelenamento alimentare, ma le rivelazioni inaspettate la mettono di fronte a nuove verità. Manuel, invece, si trova a dover prendere una decisione importante riguardo a un’offerta proveniente dall’Italia che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Quali saranno gli sviluppi futuri per i nostri protagonisti? La risposta nelle prossime puntate de La Promessa.