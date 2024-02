Anticipazioni puntata di Un Posto al Sole: Intrighi e tensioni amorose in arrivo - Occhioche.it

Viola e Damiano: nuvole nere in vista

Viola inizia a percepire un senso di oppressione nella sua relazione con Damiano. Le tensioni si fanno sempre più palpabili, mettendo a dura prova la stabilità emotiva della coppia. Nel frattempo, Damiano e Rosa si trovano coinvolti in una complicata situazione legata a Manuel. Quello che sembrava essere un semplice scherzo si trasformerà in qualcosa di ben più inquietante, mettendo a repentaglio equilibri inaspettati.

Influenze nocive e preoccupazioni familiari

Irene si trova sempre più sotto l’influenza di un influencer, seguendolo in segreto e lasciandosi plagiare lentamente. Il comportamento della giovane preoccupa profondamente Filippo e Serena, i quali si trovano nella difficile posizione di dover chiedere aiuto per comprendere cosa stia accadendo alla loro adorata figlia. Nel frattempo, la prossima partenza per la neve genera una nuova discussione accesa tra Raffaele e Renato. Tuttavia, Ornella interviene inaspettatamente con una soluzione che potrebbe riportare la serenità tra i due uomini e ristabilire l’armonia familiare.