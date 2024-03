Anticipazioni settimanali Beautiful: Amori e gelosie nella moda internazionale

La tensione nella casa di moda Forrester è alle stelle mentre si avvicina il giorno della sfilata più attesa dell’anno. Hope cerca in tutti i modi di convincere Liam ad assistere all’evento, ma la sua gelosia per Thomas sembra avere la meglio, portando Liam a desistere. Mentre tutti si preparano per la sfilata, le emozioni sono altissime e la pressione per non deludere è alle stelle.

Il conflitto amoroso: Hope, Liam e Thomas

Tra i protagonisti degli eventi c’è Thomas, che confessa apertamente a Hope di provare sentimenti che vanno oltre la semplice collaborazione lavorativa, scatenando timori nel cuore di Liam che decide di boicottare l’evento. Bill e Wyatt tentano di consigliare Liam nel modo migliore per difendere il suo matrimonio, mentre a casa di Eric si festeggia il successo dell’anteprima. La situazione si complica quando Liam confida a Brooke di non aver assistito alla sfilata per via di un abbraccio tra Thomas e Hope, manifestando la sua totale mancanza di fiducia verso Thomas e i suoi intenti nei confronti della donna amata.

Le emozioni a fior di pelle: gelosie e conflitti familiari

La tensione cresce quando Bill riafferma a Brooke di poter renderla felice, aggiungendo ulteriore complicazione a una situazione già delicata. Nel frattempo, tra Thomas e Hope esplode la gioia per il successo ottenuto, ma vecchi sentimenti riaffiorano minacciando gli equilibri attuali. Mentre la moda internazionale è in fermento, gli intrecci amorosi e le gelosie mettono a dura prova le relazioni all’interno della prestigiosa casa di moda Forrester.