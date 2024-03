Anticipazioni Un Posto al Sole: dal 18 al 22 marzo 2024

Un’avvincente settimana ci attende con le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 18 al 22 marzo 2024. La stagione 28 continua a tenere incollati al teleschermo i telespettatori, con episodi emozionanti trasmessi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:50.

Episodio 6406: Intrighi familiari e colpevoli sensi di colpa

Nell’episodio in onda lunedì 18 marzo 2024, ci aspettano nuovi colpi di scena a casa di Guido e Mariella. La tensione fra marito e moglie raggiunge livelli insostenibili, ma riusciranno a riconciliarsi? Nel frattempo, Manuela affronta le gravi conseguenze del suo gesto imprudente nei confronti di Irene.

Episodio 6407: Confronti attesi e sensi di colpa

Martedì 19 marzo, Michele si confronta con il suo ruolo di padre, mentre Silvia trova un’alleata inaspettata. Rossella affronta una situazione che non può più rimandare, mentre Manuela lotta con il rimorso per aver messo Irene in pericolo. Nel frattempo, Guido sembra ignorare gli sforzi di Mariella di riavvicinarsi.

Episodio 6408: Confronti e concessioni

Il 20 marzo, Nunzio va da Rossella per un confronto urgente. Manuela, troppo preoccupata per Irene, solleva sospetti su di sé. Intanto, Roberto e Marina fanno il possibile per aiutare Ida, mentre si prepara un’iniziativa che potrebbe cambiare tutto.

Episodio 6409: Promesse e sorprese in arrivo

Giovedì 21 marzo, Alberto cerca una nuova soluzione per mantenere una promessa fatta a Clara, ma lei sembra indecisa. Guido si allontana sempre di più da Mariella, mentre Cerruti fa un incontro inaspettato. Intanto, una novità sconvolgente potrebbe cambiare le dinamiche in gioco.

Episodio 6410: Addii e nuove minacce

Nell’episodio finale della settimana, Rosa e Manuel si preparano a tornare a casa, mentre una minaccia incombe su di loro. Inoltre, una sorprendente rivelazione mette Alberto sull’orlo della furia. Non mancheranno momenti intensi per Salvatore e Luciano, alla ricerca di una nuova comprensione reciproca.