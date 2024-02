Antiriciclaggio: Verdetto sede Autorità Ue, chance Roma

La corsa all’ospitare l’Amla: Roma tra le favorite

Roma si prepara all’importante voto del Consiglio e del Parlamento Ue per decidere la sede dell’Amla, l’Autorità europea contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. La competizione è agguerrita con città come Parigi, Francoforte, Dublino, Madrid, Bruxelles, Vienna, Vilnius e Riga in lizza per ospitare l’agenzia.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Politico.eu, le città meglio posizionate sono Dublino, Francoforte, Madrid, Parigi e Roma. Mentre Dublino punta sull’equilibrio geografico, Madrid e Parigi vantano un buon track record negli audit finanziari internazionali. Roma, insieme a Riga e Madrid, ha sottolineato l’assenza di altre agenzie europee e l’equilibrio geografico come punti di forza.

I punti di forza di Roma e le proposte economiche

Roma ha evidenziato la sua lunga storia nella lotta alla criminalità organizzata come un punto a favore. Inoltre, la proposta economica italiana prevede contributi significativi per l’affitto, l’allestimento degli uffici e i costi di formazione del personale. La Torre all’Eur è stata proposta come sede esclusiva, offrendo spazi moderni e sicuri per oltre 500 dipendenti.

La proposta economica italiana include un contributo di 27 milioni di euro per i primi otto anni, oltre a finanziamenti per l’arredamento degli uffici e i costi di formazione dei bambini del personale. La candidatura di Roma sottolinea anche la presenza di scuole internazionali, università, strutture sanitarie e sportive nella Capitale.

