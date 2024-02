Antitrust pubblica delibera sul caso Sgarbi: dettagli sulle persone coinvolte

L’Antitrust sanziona Vittorio Sgarbi per conflitto di interesse

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha emesso una delibera che coinvolge il noto critico d’arte e Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Secondo quanto riportato nel bollettino settimanale, Sgarbi avrebbe svolto attività professionali come critico d’arte, in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse.

Le attività professionali di Sgarbi in conflitto con la carica di governo

Secondo quanto stabilito dall’Antitrust, Sgarbi avrebbe svolto attività professionali come critico d’arte, in connessione con la sua carica di governo, a favore sia di soggetti pubblici che privati. Questo comportamento è stato considerato una violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, nota come Legge Frattini sul conflitto di interesse.

La sanzione dell’Antitrust nei confronti di Sgarbi

L’Antitrust ha preso atto delle attività professionali svolte da Sgarbi in violazione della legge e ha deciso di sanzionarlo. La delibera pubblicata sul bollettino settimanale rappresenta un provvedimento ufficiale che conferma la violazione commessa dal Sottosegretario di Stato alla Cultura. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alla natura e all’entità della sanzione.

Secondo l’Antitrust, Sgarbi ha violato la Legge Frattini sul conflitto di interesse svolgendo attività professionali come critico d’arte in connessione con la sua carica di governo. Questa violazione potrebbe avere conseguenze significative per la sua posizione politica e la sua reputazione nel mondo dell’arte.

