Antonella Clerici e il futuro del Festival di Sanremo

Antonella Clerici chiude le porte al “Festival di Sanremo” dopo l’ipotesi Clerici-Cattelan avanzata da Rosario Fiorello. Durante una chiamata dello showman siciliano durante una puntata di “Viva Rai2!”, la conduttrice legnanese ha espresso la sua preferenza per una donna come direttore artistico, ma ha chiarito che non considera attivamente questa possibilità. Dopo l’esperienza di Amadeus a Sanremo, Antonella Clerici si concentra sui suoi programmi che stanno andando molto bene, ma sottolinea l’importanza di un conduttore esperto per gestire un evento così complesso come il Festival di Sanremo.

Il parere di Antonella Clerici su altri programmi televisivi

Antonella Clerici, attualmente impegnata su RaiUno con “The Voice Senior”, ha commentato l’annuncio del format “Io canto senior” su Canale 5 con riserve, auspicando che i programmi vadano in onda in periodi diversi per non sovrapporsi. La conduttrice ha anche espresso prudenza nel giudicare le vicende dei Ferragnez, sottolineando l’importanza di non mettere in discussione la privacy delle persone coinvolte. Riguardo alle voci sul presunto scioglimento de Il Volo, gruppo lanciato da lei nel talent “Ti lascio una canzone”, Antonella Clerici ritiene che l’unione dei tre giovani talenti sia la loro forza e che dovrebbero continuare a coltivare sia progetti insieme che solisti, mantenendo il trio unito.