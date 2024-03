Antonia: Donne protagoniste di una serie che cambia il modo di raccontare

Le donne dietro le quinte di Antonia: potere e visione femminile

La serie Antonia, in arrivo il 4 marzo su Prime Video, si distingue non solo per la sua trama e i personaggi, ma anche per il team al femminile che ha reso possibile tutto ciò. Chiara Malta, regista della serie, sottolinea come le donne vengano spesso considerate una minoranza, ma ribadisce con forza che non è affatto così. Secondo la Malta, Antonia affronta argomenti specifici ma universali, abbracciando un’ampia gamma di tematiche.

L’eredità di Fleabag e l’unicità di Antonia: la visione delle sceneggiatrici

I paragoni con Fleabag, serie di successo, hanno lusingato Elisa Casseri e Carlotta Corradi, sceneggiatrici di Antonia. Tuttavia, esse chiariscono che Antonia non è nata come imitazione di Fleabag, ma come un progetto unico e originale. Le due professioniste affermano la necessità di allontanarsi da stereotipi e di creare un immaginario indipendente, senza dover fare riferimento obbligatoriamente a altre produzioni con protagoniste femminili.

Roma, città eterna e sfondo di Antonia: una protagonista a sé stante

Oltre ai personaggi, un ruolo fondamentale all’interno della serie è svolto da Roma, città che rappresenta un elemento di instabilità per la protagonista. Chiara Malta mette in evidenza l’importanza di radicare la narrazione nella Capitale, sottolineando le sfide e le insicurezze che la protagonista deve affrontare in un contesto così suggestivo come quello romano.

Infine, guardando oltre le quinte, emerge la voce delle menti creative dietro Antonia: un gruppo di donne determinate a cambiare il panorama televisivo con un racconto innovativo e coinvolgente, capace di mettere in luce la complessità e la ricchezza delle storie femminili.