“Antonia: la storia di un’amicizia indissolubile. Scopri la trama e guarda il trailer della serie Prime Video con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea!”

Antonia: una serie che esplora la malattia con ironia

Il 4 marzo su Prime Video debutterà “Antonia”, una nuova serie in sei episodi che affronta la tematica della malattia in modo originale e ironico. La serie vede come protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, coppia nella vita e ora anche sullo schermo.

La serie è stata realizzata da Fidelio e Groenlandia in collaborazione con Prime Video e Rai Fiction, ed è stata creata dalla stessa Martegiani, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Elisa Casseri e Carlotta Corradi, con la supervisione creativa di Mastandrea. Alla regia troviamo Chiara Malta.

La trama di Antonia

“Antonia” è una dramedy che affronta il tema della malattia con un tocco di ironia. La protagonista, interpretata da Chiara Martegiani, ha lasciato la sua famiglia da giovane e si è trasferita a Roma. Nel giorno del suo 33° compleanno, a seguito di una crisi emotiva che la porta a litigare con tutti e a perdere il lavoro, scopre di essere affetta da endometriosi, una malattia cronica che ha influenzato tutta la sua vita senza che lei se ne rendesse conto. Inizia così un percorso di psicoterapia che le permette di prendere coscienza della sua patologia e di affrontare la sua quotidianità in modo diverso.

Il cast di Antonia

Oltre a Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, nel cast di “Antonia” troviamo anche altri interpreti principali, tra cui Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

“Antonia” è una serie che, attraverso l’ironia, ci invita a riflettere sulla malattia e a esplorare la nostra psiche. La storia di Antonia ci mostra come l’accettazione della malattia possa diventare un’opportunità per conoscere meglio noi stessi e per affrontare la vita in modo diverso. Non perdete l’occasione di seguire questa nuova serie su Prime Video a partire dal 4 marzo.

