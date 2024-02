Antonio Paolucci, ex ministro dei Beni culturali, muore a 84 anni

Addio ad Antonio Paolucci, storico dell’arte e ministro per i Beni culturali

È scomparso a Firenze, all’età di 84 anni, Antonio Paolucci, storico dell’arte e ex ministro per i Beni culturali nel governo Dini. Nato a Rimini nel 1939, Paolucci si era laureato in storia dell’arte nel 1964, iniziando la sua carriera nel Ministero della Pubblica Istruzione. Negli anni successivi, ha ricoperto importanti incarichi nel mondo delle soprintendenze.

Una carriera dedicata alla tutela del patrimonio artistico

Dal 1980, Paolucci ha ricoperto il ruolo di soprintendente in diverse città italiane, tra cui Venezia, Verona, Mantova e Firenze. Durante il suo mandato, ha diretto l’Opificio delle Pietre Dure e la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, diventata successivamente Soprintendenza speciale per il Polo Museale Fiorentino. Ha anche ricoperto la carica di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana. Nel 1995, ha assunto il ruolo di ministro per i beni culturali e ambientali nel governo Dini.

Direttore dei Musei Vaticani e impegno per la ricostruzione

Nel 2007, Paolucci è stato nominato direttore dei Musei Vaticani da Papa Benedetto XVI, incarico che ha mantenuto fino al 2016. Durante il suo mandato, ha lavorato per la valorizzazione e la conservazione del ricco patrimonio artistico custodito all’interno dei Musei Vaticani. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nella ricostruzione della Basilica di San Francesco ad Assisi, dopo il terremoto che ha colpito l’Umbria e le Marche nel 1997.

Un grande contributo alla cultura italiana

Per i suoi meriti nel campo dell’arte e della cultura, Paolucci è stato eletto Accademico ordinario dall’Accademia delle arti del disegno di Firenze. Ha inoltre fatto parte del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, coordinando i lavori insieme a Salvatore Settis. Nel 2018, è stato nominato presidente della Commissione di indirizzo per il concorso di progettazione internazionale per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto da Norcia, danneggiata dal terremoto del 2016.

L’addio ad Antonio Paolucci rappresenta una grande perdita per il mondo dell’arte e della cultura italiana. La sua passione e il suo impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico resteranno un esempio per le future generazioni.

