Anziana trovata morta in casa, segni di violenza evidenti

Donna di 78 anni trovata morta a Puegnago del Garda: indagini in corso

Una tragica scoperta è stata fatta a Puegnago del Garda, nel Bresciano, dove una donna di 78 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause del decesso, con i carabinieri, la Scientifica e il pubblico ministero Ines Bellesi sul posto. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, poiché sul corpo dell’anziana sono stati riscontrati segni di violenza.

Rumori sospetti e una scoperta terribile

Sono stati i vicini di casa ad avvertire dei rumori sospetti all’alba e a chiamare il figlio della donna, che viveva da sola. Una volta entrato nella bifamiliare situata in una zona residenziale del paese, il figlio ha fatto la tragica scoperta del cadavere della madre. Santina Delai, vedova da alcuni anni, presentava segni di violenza sul corpo, anche se non sono state trovate tracce di sangue all’interno dell’abitazione. Le indagini dei carabinieri proseguono senza escludere nessuna ipotesi.

Un mistero da risolvere

La morte della donna di 78 anni ha gettato il paese di Puegnago del Garda nel terrore e nell’incredulità. Le autorità stanno lavorando per fare luce su questo tragico evento e determinare le circostanze che hanno portato alla morte di Santina Delai. Al momento, non ci sono dettagli ulteriori sulle indagini in corso, ma il pubblico ministero Ines Bellesi ha dichiarato: “Stiamo esaminando attentamente tutte le prove e seguendo ogni possibile pista per arrivare alla verità“. La comunità locale è in lutto per la perdita di una donna amata e rispettata, mentre le autorità si impegnano a fare tutto il possibile per portare giustizia a questa tragedia.

