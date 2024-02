Anziani abbandonati in casa di riposo: 4 arresti - avvisatore.it

Arrestati quattro individui per maltrattamenti in una casa di riposo di Caltanissetta

I Carabinieri, in seguito a un’ordinanza del gip, hanno arrestato quattro persone, di cui tre facenti parte della stessa famiglia, accusate di reati quali sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci nei confronti degli anziani ospiti di una struttura per anziani a Caltanissetta.

Tre membri della stessa famiglia coinvolti

Accuse di sequestro di persona e abbandono di incapaci

L’indagine è stata avviata nel giugno del 2023 dalla sezione Operativa del Radiomobile della compagnia Carabinieri, che ha portato alla luce presunte irregolarità nella gestione dell’assistenza agli anziani. Secondo l’accusa, gli anziani venivano regolarmente abbandonati nella struttura, anche per lunghe ore, nonostante le loro necessità di cura, e spesso venivano lasciati senza l’assistenza adeguata, soprattutto durante la notte.

Una gestione illecita dell’assistenza agli anziani

Condizioni igienico-sanitarie precarie e mancanza di personale qualificato

Le indagini hanno rivelato gravi carenze nella struttura della casa di riposo, sia dal punto di vista organizzativo che igienico-sanitario. Inoltre, è emerso che mancavano figure professionali qualificate necessarie per garantire adeguate cure agli anziani ospiti. In alcuni casi, agli anziani venivano somministrati tranquillanti senza prescrizione medica per compensare la mancanza di personale, soprattutto durante la notte.

Mancanza di requisiti organizzativi e igienico-sanitari

Assenza di personale qualificato e somministrazione di farmaci senza prescrizione

Sequestro di persona e intervento delle autorità competenti

Uno degli indagati è stato accusato di aver commesso atti che configurano il reato di sequestro di persona: un anziano sarebbe stato bloccato nel suo letto tramite griglie di ferro, impedendogli di muoversi liberamente durante la notte. Su disposizione del Gip di Caltanissetta, la struttura è stata posta sotto sequestro e affidata a un amministratore giudiziario. È stata condotta un’ispezione igienico-sanitaria con l’assistenza del Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, coinvolgendo anche personale medico per valutare le condizioni di salute degli anziani ospiti.

Accusa di sequestro di persona e intervento delle autorità competenti

Ispezione igienico-sanitaria e affidamento della struttura a un amministratore giudiziario

About The Author