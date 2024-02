Anziani genovesi vittime di truffatori violenti: tre aggressioni in casa

Escalation di truffatori violenti a Genova: due episodi in poche ore

In poche ore, la città di Genova è stata teatro di due episodi di violenza ai danni di anziani, che hanno avuto inizio come truffe ma si sono trasformati in vere e proprie rapine in casa. I quartieri colpiti sono Castelletto e San Fruttuoso.

Primo episodio: truffa iniziale, rapina in casa

Il primo episodio si è verificato ieri mattina alle 8, quando due individui hanno suonato il campanello di una donna di 80 anni, presentandosi come postini incaricati di consegnare una raccomandata. Una volta entrati, uno dei truffatori ha aggredito l’anziana, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare, mentre l’altro ha iniziato a cercare oggetti di valore nella camera da letto. Nonostante gli sforzi della vittima per liberarsi, i malviventi sono riusciti a fuggire senza trovare nulla di valore. Una vicina di casa ha notato le escoriazioni sul viso della donna e ha chiamato immediatamente aiuto. Le forze dell’ordine sono intervenute, ma i falsi postini sono riusciti a sfuggire. La scientifica ha effettuato un sopralluogo per cercare eventuali tracce, mentre la squadra mobile ha avviato un’indagine sul caso.

Secondo episodio: truffa dei vicini, violenta rapina

Poche ore dopo, a San Fruttuoso, una coppia di anziani di 86 e 93 anni è stata vittima di una coppia di truffatori che si sono spacciati per vicini di casa. I malviventi hanno strattonato violentemente i due anziani per fuggire. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una ragazza si è avvicinata alla donna mentre stava gettando la spazzatura, affermando di essere una vicina di casa che aveva perso una maglietta dal terrazzo e che doveva recuperarla nell’appartamento degli anziani. Le due donne sono quindi entrate nell’abitazione, ma quando la proprietaria ha notato che la giovane stava indugiando, ha capito che qualcosa non andava e l’ha accompagnata alla porta. Nel frattempo, un complice era entrato nella camera da letto.

Qui, il malvivente è stato sorpreso dal novantenne mentre cercava nei cassetti e ha cercato di bloccarlo. In risposta, il ragazzo ha afferrato l’anziano e lo ha strattonato violentemente prima di fuggire con un anello d’oro e alcuni monili. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono intervenute, ma i truffatori sono riusciti a scappare prima che fossero catturati. Le volanti e la scientifica hanno effettuato indagini approfondite insieme alla squadra mobile.

Questi due episodi di violenza hanno messo in luce la necessità di prestare attenzione e cautela, specialmente per gli anziani, di fronte a situazioni sospette o a persone sconosciute che cercano di entrare nelle proprie abitazioni. È fondamentale diffondere la consapevolezza su queste truffe e incoraggiare la segnalazione immediata alle autorità competenti.

About The Author