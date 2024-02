Anziano aggredito da baby-gang nel Napoletano: rischia la vita

Anziano aggredito ad Afragola: la violenta baby-gang colpisce ancora

Sabato scorso, un anziano residente ad Afragola, in provincia di Napoli, è stato vittima di un’aggressione da parte di una baby-gang, che ha causato lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico per il distacco della retina. Questo ennesimo episodio di violenza ha scosso la comunità locale, già provata da precedenti atti delinquenziali.

Appello alla fine della violenza: la denuncia della figlia dell’anziano

La figlia dell’anziano aggredito, Mena Esposito, ha reso pubblico l’atto di violenza attraverso i social media e successivamente ha presentato denuncia presso i Carabinieri. In merito all’accaduto, ha dichiarato: “Abbiamo fatto una regolare denuncia dai Carabinieri, ma presa dalla rabbia ho fatto anche un post dove ho esternato tutta la nostra indignazione. I calci ricevuti in volto da mio padre hanno provocato il distaccamento della retina e domani dovrà subire un intervento chirurgico. Come me tanta brava gente di Afragola è arrabbiata e impaurita. Bisogna dire basta: questi sono delinquenti e devono essere fermati, mio padre sarebbe potuto morire”.

Persistenza della violenza giovanile: la testimonianza della comunità

La situazione di insicurezza legata alla presenza di baby gang a Afragola è evidente da diversi mesi, con frequenti segnalazioni di episodi violenti. Mena Esposito ha sottolineato: “Sono mesi che quasi ogni giorno si vedono post di persone che dichiarano di aver denunciato baby gang e delinquenti, addirittura qualche mese fa si sarebbero intrufolati in una scuola di Afragola picchiando un bidello che cercava di fermarli”. La comunità locale si trova quindi a fronteggiare una situazione di emergenza che richiede interventi concreti per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

About The Author