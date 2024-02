Anziano investito sulle strisce a Crotone, decesso in ospedale

Incidente stradale a Crotone: pensionato muore investito

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un pensionato di 79 anni, Francesco Lucente, nel centro abitato di Crotone. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’auto guidata da un crotonese di 39 anni. Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

Le condizioni del pensionato si aggravano: trasferimento in elisoccorso

Dopo l’incidente, Francesco Lucente è stato portato all’ospedale di Crotone e ricoverato in rianimazione. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate e, considerata la gravità delle lesioni, è stato necessario trasferirlo in elisoccorso al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, il pensionato è deceduto in serata.

Un uomo conosciuto in città per il suo lavoro

Francesco Lucente era un pensionato molto conosciuto a Crotone, dove aveva lavorato per anni come tecnico analista in un laboratorio di analisi. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità locale. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari.

Questo tragico incidente stradale è un triste promemoria dell’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di prestare attenzione ai pedoni. La comunità di Crotone piange la perdita di Francesco Lucente, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e che sarà ricordato con affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

