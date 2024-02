Anziano truffato con sms: 240mila euro persi

Indagine sulla truffa informatica: 18 perquisizioni eseguite in Toscana e Campania

Dopo un anno di indagini, la Polizia di Stato ha eseguito diciotto perquisizioni in Toscana e Campania, coinvolgendo altrettante persone indagate per truffa aggravata. L’indagine è nata dalla querela di un ottantenne milanese che aveva trasferito 241.000 euro su conti correnti gestiti dagli indagati, dopo aver ricevuto un sms apparentemente proveniente dal servizio clienti della sua banca.

Ricostruita la truffa grazie all’attività investigativa

L’attività investigativa è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano. Grazie a questa indagine, è stato possibile ricostruire il modus operandi della truffa. Dopo aver ricevuto l’sms, la vittima ha ricevuto una telefonata da un presunto operatore del servizio antifrode della sua banca, che lo ha convinto a spostare i suoi risparmi su conti “sicuri” per evitare prelievi non autorizzati.

Riscontri e indagini in corso

Gli accertamenti condotti dal Cosc Lombardia hanno permesso di individuare 18 soggetti coinvolti nella truffa, di cui 11 con precedenti penali. Sette di loro sono residenti nell’agro aversano, otto a Napoli, due a Battipaglia e uno a Livorno. Le perquisizioni informatiche, effettuate con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno fornito importanti prove sulla vasta portata dell’attività criminale oggetto dell’indagine, aprendo nuovi spunti per ulteriori sviluppi investigativi.

