Aperta indagine sulla costruzione del Ponte sullo Stretto dalla Procura di Roma

Indagine aperta sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in seguito a un esposto presentato da Angelo Bonelli di Avs, Elly Schlein del Pd e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia. L’esposto, privo di ipotesi di reato e indagati, riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La denuncia, composta da 9 pagine e depositata il primo febbraio a piazzale Clodio, si concentra sull'”attività di progettazione e realizzazione” dell’infrastruttura.

Preoccupazioni riguardo al progetto infrastrutturale

L’iniziativa dei politici ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla correttezza del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Bonelli, Schlein e Fratoianni hanno evidenziato aspetti critici legati all’attività di progettazione e realizzazione dell’opera. Secondo quanto riportato nell’esposto depositato presso la Procura di Roma, vi sono dubbi e questioni da indagare attentamente.

Procura di Roma avvia le indagini

La Procura di Roma ha preso in carico il fascicolo di indagine relativo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nonostante al momento non siano state formulate ipotesi di reato né individuati soggetti indagati, l’apertura dell’indagine sottolinea l’importanza di approfondire la questione sollevata dall’esposto presentato da Bonelli, Schlein e Fratoianni. Sarà compito degli inquirenti valutare attentamente ogni dettaglio per fare chiarezza sulla vicenda.

“L’attività di progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina merita un’attenta analisi per garantire la correttezza e la trasparenza dell’intero processo”.

