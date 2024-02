Appartamento esplode: miracolosamente due persone illese

Esplosione in un appartamento a Corsico: due persone illese

Un’esplosione ha sconvolto questa mattina un appartamento al sesto piano di un edificio in via Montello a Corsico, nella provincia di Milano. L’incidente ha causato il crollo dei muri perimetrali dell’abitazione, ma fortunatamente le due persone presenti al momento dell’esplosione sono rimaste illese.

Intervento dei vigili del fuoco e evacuazione dell’edificio

Immediatamente dopo l’esplosione, diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano sono intervenute sul posto. La priorità era mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità degli altri appartamenti dell’edificio. Di conseguenza, l’intero edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza di tutti i residenti.

Indagini in corso per determinare le cause dell’esplosione

Al momento, le cause dell’esplosione sono ancora sconosciute e i vigili del fuoco stanno conducendo le necessarie indagini per accertarle. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo a eventuali danni materiali o altre conseguenze dell’incidente.

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’esplosione ha causato danni significativi all’appartamento coinvolto, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini in corso cercheranno di determinare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza di tutti i residenti e consentire ai soccorritori di svolgere il loro lavoro in tutta tranquillità.

