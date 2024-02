Appello al Consiglio Europeo: No al consenso implicito, solo consenso è sempre stupro.

Petizione per mantenere la definizione di stupro come “rapporto sessuale senza consenso”

L’associazione Differenza Donna, che gestisce il numero antiviolenza 1522 e numerosi Centri Antiviolenza e Case Rifugio in Italia, ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere che la Direttiva europea mantenga la definizione di stupro come “rapporto sessuale senza consenso”. La petizione ha già raggiunto 10 mila firme.

La decisione inaccettabile del Consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di stralciare dal testo della direttiva la definizione di stupro come “rapporto sessuale senza consenso”. Questa decisione potrebbe essere confermata il prossimo martedì 6 febbraio. L’associazione Differenza Donna ritiene che questa sia una presa di posizione inaccettabile e invita tutti a far sentire la propria indignazione.

Una richiesta alle istituzioni europee

La petizione chiede alla Presidente Ursula Von der Lyen, al Presidente del Consiglio Michel e ai Capi di Governo di mantenere il testo approvato dal Parlamento Europeo e di continuare a fare dell’Europa un territorio in cui i diritti umani e i diritti delle donne non vengano messi in pericolo. Come afferma l’associazione Differenza Donna nel testo della petizione: “Sarebbe una presa di posizione inaccettabile contro la quale tutte e tutti noi dobbiamo far sentire la nostra indignazione“.

La petizione è ancora aperta su Change.org e continua a raccogliere firme per sostenere la richiesta di mantenere la definizione di stupro come “rapporto sessuale senza consenso”. L’associazione Differenza Donna spera che questa raccolta di firme possa fare la differenza e influenzare la decisione finale del Consiglio Europeo.

