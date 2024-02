Appello della vedova di Navalny: “Stateci vicino, io continuerò a lottare”

Yulia Navalnaya incontra il Ministro degli Esteri Italiano ad Bruxelles

Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, si è incontrata oggi, 19 febbraio, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani presso la sede della rappresentanza italiana a Bruxelles. Questo incontro è avvenuto nel contesto della presidenza italiana del G7 quest’anno. Tajani ha espresso le condoglianze dei Paesi del Gruppo a Yulia Navalnaya e ha confermato il sostegno del G7 nell’indagine sulla morte del dissidente avvenuta venerdì scorso.

Yulia Navalnaya ha ribadito al Consiglio Ue la sua determinazione a “continuare a lottare per il nostro Paese” e ha invitato tutti a sostenerla. Inoltre, ha dichiarato a Tajani di essere fiduciosa nel riuscire a scoprire la verità sulla morte di Alexei, promettendo di rivelare i responsabili e renderli pubblici.

“Faremo i nomi di chi l’ha fatto e faremo vedere le loro facce”.

Accuse di Avvelenamento: Le Affermazioni di Yulia Navalnaya

In un video condiviso sui suoi canali social, Yulia Navalnaya ha avanzato l’ipotesi che suo marito sia stato avvelenato con il Novichok, lo stesso agente nervino utilizzato nel tentato omicidio ai danni di Alexei Navalny nel 2020. Queste dichiarazioni confermano i timori di un coinvolgimento di agenti esterni nella morte del noto dissidente russo.

Le parole di Yulia Navalnaya pongono l’accento sull’importanza di fare luce sulla verità dietro la tragica scomparsa di Alexei Navalny, sottolineando la determinazione a portare alla giustizia coloro che sono responsabili di questo atto vile.

Impegno e Determinazione: Il Messaggio di Yulia Navalnaya

L’incontro tra Yulia Navalnaya e il ministro Antonio Tajani rappresenta un momento significativo nella ricerca di verità e giustizia per la morte di Alexei Navalny. Le parole di Yulia Navalnaya evidenziano la sua ferma volontà di continuare la lotta per la causa del marito e per un futuro migliore per la Russia, invitando il sostegno e la solidarietà di tutti coloro che credono in questa causa.

