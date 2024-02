Aria irrespirabile in Emilia: pm10 oltre il limite consentito

Smog in Emilia: livelli record di particolato pm10

Nella Pianura padana, in Emilia, si registrano livelli di particolato pm10 ben oltre la soglia giornaliera consentita per legge, fissata a 50 microgrammi per metro cubo. Per dieci giorni su 14, il Piacentino ha superato ampiamente questo limite, con un picco di 119 microgrammi e il Modenese con un massimo di 111 microgrammi.

Piacenza ha toccato i 119 microgrammi, il valore più alto registrato in regione dall’inizio dell’anno.

Modena ha già superato il limite giornaliero per 29 volte, avvicinandosi alla soglia dei 35 sforamenti annui stabiliti dall’Unione Europea.

“Gli indicatori di smog in Emilia sono allarmanti, con livelli di particolato pm10 che superano di gran lunga le soglie consentite per legge,*” sottolinea l’ANSA.

Impatto ambientale e salute pubblica

L’aumento dei livelli di inquinamento atmosferico non solo danneggia l’ambiente, ma rappresenta anche una minaccia per la salute pubblica. Il particolato pm10 e pm2.5 può penetrare nei polmoni e nel flusso sanguigno, causando problemi respiratori e cardiovascolari.

Ilaria Rossi, esperta ambientale, avverte che “è fondamentale adottare misure urgenti per ridurre l’inquinamento atmosferico e proteggere la salute dei cittadini.“

Azioni necessarie per contrastare l’inquinamento

Per affrontare l’emergenza smog in Emilia e migliorare la qualità dell’aria, sono necessarie azioni immediate e coordinate. Tra le misure che possono essere adottate:

Riduzione del traffico veicolare nelle aree più colpite.

Incentivazione dei mezzi di trasporto pubblico e sostenibile.

Miglioramento delle tecnologie industriali per ridurre le emissioni inquinanti.

Sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento atmosferico.

In conclusione, è indispensabile un impegno concreto da parte delle istituzioni e dei cittadini per contrastare l’inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute delle generazioni future.

