Arianna Cirrincione: il drammatico parto e l’aggressione a Cerioli

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: la gioia del primo figlio

La neomamma Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice del noto programma televisivo Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua prima figlia, Allegra, avuta insieme all’ex tronista Andrea Cerioli. La coppia, che si è formata nel 2019 durante il dating show di Maria De Filippi, è al settimo cielo. Recentemente, Arianna ha condiviso alcuni dettagli del parto attraverso le sue Stories su Instagram, svelando alcuni aneddoti curiosi e particolari, come il momento in cui ha afferrato per i capelli il fidanzato durante il momento clou della nascita della piccola.

La giovane neomamma ha iniziato raccontando che la bambina è in perfetta salute e al momento molto tranquilla, sebbene abbia manifestato qualche capriccio e nervosismo, cosa comune nei neonati. Ha poi condiviso i dettagli del parto, spiegando che si è svegliata la mattina del 6 febbraio accorgendosi che le acque si erano rotte. Ha quindi svegliato Cerioli per informarlo dell’accaduto.

Con un po’ di agitazione ma mantenendo la calma, la coppia si è preparata e si è diretta in ospedale. Durante il tragitto, Arianna ha iniziato a sentire delle contrazioni fastidiose ma non dolorose. “Arrivati in ospedale, le contrazioni si sono intensificate. Dopo aver effettuato il tracciato, è risultato che le contrazioni erano regolari. Quindi sono stata ricoverata e da lì è iniziato il travaglio”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Arianna ha descritto il parto come “bellissimo e velocissimo”. Allegra è nata alle 20:30, quindi “rispetto a quello che sento, è stato un parto veloce”. Nonostante avesse desiderato di fare l’epidurale, poiché pochi giorni prima aveva sofferto di una gastroenterite pesante e si sentiva debilitata e molto stanca, non è riuscita a farla. Aveva paura di non essere abbastanza forte durante le spinte.

“Sono partita con il terrore di non riuscire a fare l’epidurale ed effettivamente è andata così. Ma adesso posso dire che sono molto contenta di non averla fatta, il parto è andato benissimo così. Non sono riuscita a farla perché sono passata da una dilatazione di pochi centimetri a sette, quindi troppo vicina alla dilatazione totale per iniziare le spinte”.

Infine, Arianna ha raccontato che Andrea Cerioli è stato presente durante tutto il parto, offrendole un sostegno costante. In un momento di confusione, ha anche tirato i capelli all’ex tronista: “Andrea ha assistito a tutto. C’è stato un momento in cui era un po’ sorpreso perché gli ho preso i capelli. In quel momento non ero molto lucida”.

Andrea e Arianna: una storia d’amore nata a Uomini e Donne

Andrea e Arianna sono una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Secondo molti fan del programma, rappresentano l’essenza genuina dello show. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019 e ha subito appassionato il pubblico, che ha capito fin da subito che la coppia era seria e profondamente innamorata. Il tempo ha confermato questa intuizione. Dal 2019 ad oggi, Cerioli e Cirrincione non si sono mai separati, consolidando la loro relazione che ora è stata coronata dall’arrivo di Allegra, un frutto d’amore desiderato e atteso con grande gioia.

