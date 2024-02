Arianna Mihajlovic: La lotta contro la depressione e il desiderio di fuggire

Arianna Mihajlovic e la sua battaglia contro la depressione

Dopo la tragica perdita del marito Sinisa, Arianna Mihajlovic ha affrontato una profonda depressione. In un’intervista al Messaggero, ha condiviso il suo dolore e la sua lotta per trovare la forza di andare avanti: “Un professionista mi ha detto: Arianna, o ti rialzi per te e i tuoi figli, oppure ti lasci andare come Sinisa. Queste parole mi hanno colpito profondamente e mi hanno fatto riflettere sulla mia situazione. Nonostante le difficoltà che ho affrontato nella vita, ho dei figli meravigliosi e ho deciso di vivere”.

Arianna ha anche parlato dell’esonero di Sinisa dal Bologna, sottolineando il dolore che ha provato suo marito per questa decisione. Tuttavia, ha elogiato il club per aver rispettato il contratto fino alla fine, offrendole una certezza in un momento così difficile. Ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da importanti figure come il presidente Saputo, Bergamini, Fenucci, Marchetti, Di Vaio e Sabatini. Ha sottolineato il legame speciale che ha con la città di Bologna e le persone che hanno condiviso il loro percorso.

Il rispetto del contratto da parte del Bologna

Arianna ha affrontato anche l’esonero di Sinisa dall’incarico di allenatore del Bologna, rivelando che suo marito non se lo aspettava e ne è rimasto molto deluso. Ha sottolineato che Sinisa non avrebbe mai lasciato volontariamente il suo ruolo, poiché la sua determinazione a combattere era unica. Nonostante la decisione del club di prendere un’altra direzione, Arianna ha elogiato il Bologna per aver rispettato il contratto di suo marito fino alla fine, definendolo un gesto eccezionale che le ha dato una certezza in un momento di confusione. Ha ringraziato il presidente Saputo, Bergamini, Fenucci, Marchetti e Di Vaio per non averla dimenticata, sottolineando il rapporto incredibile che aveva anche con Sabatini.

Arianna ha sottolineato che la città di Bologna non li ha mai lasciati soli: “Bologna ha sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, ancor prima della malattia. Durante i momenti difficili trascorsi in ospedale e nei campi di allenamento, abbiamo avuto al nostro fianco persone straordinarie con cui condividere tutto”.

Un legame speciale con la città di Bologna

