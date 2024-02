Arianna Mihajlovic svela: Bologna ha continuato a pagare Sinisa anche dopo la sua morte

Arianna Mihajlovic: “La partita di Sinisa”

Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in vista della partita tra Bologna e Lazio, due squadre che hanno avuto un significato importante nella carriera del serbo. Arianna ha dichiarato: “Lo so, è la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da cui mi ero allontanata. Ci tengono anche i miei maschietti, sono tifosi sfegatati della squadra biancoceleste”.

L’affetto dei tifosi

Arianna ha sottolineato l’affetto dei tifosi della Lazio: “I tifosi della Lazio sono speciali, non mi hanno mai fatto sentire sola. Amavano Sinisa come quelli del Bologna, sia chiaro. Due ambienti speciali”.

La scelta del Bologna e la chiusura con il calcio

Arianna ha parlato anche dell’esonero di Sinisa, avvenuto poco prima della sua morte: “Sinisa non se lo aspettava e ci è rimasto molto male, d’altronde lo aveva anche detto. Non si sarebbe mai dimesso, voleva continuare perché la sua voglia di lottare era unica. Il Bologna ha scelto un’altra strada e non posso giudicare: ha onorato lo stipendio di mio marito fino alla scadenza del contratto. Un gesto straordinario, che in un momento di sbandamento mi ha dato delle sicurezze”.

Arianna ha poi spiegato il motivo per cui si è allontanata dal calcio: “Forse una reazione istintiva, forse sono ancora alla ricerca di me stessa. Ho conosciuto Sinisa che avevo 23 anni, dal giorno dopo ho cominciato a vivere in un mondo in cui oggi non mi sento più coinvolta anche se i miei amici e le mie amiche fanno parte dell’ambiente. Ogni tanto seguo il Genoa perché il marito di Virginia gioca nella squadra rossoblù (Vogliacco, ndr). Ma vuole sapere una cosa? Il calcio in realtà mi manca”.

La responsabilità dei figli

Arianna ha parlato anche del dolore che lei e i suoi figli hanno provato dopo la malattia di Sinisa: “Penso di sì, ma lei non ha idea di quale dolore abbiano provato in questi quattro anni. Loro, come me, sapevano tutto”. Ha poi raccontato di come, dopo la ricaduta della malattia, lei e i suoi figli abbiano deciso di non procurare ulteriore dolore a Sinisa: “Oggi, un po’, questo pensiero ci tormenta: lo abbiamo tradito oppure amato, nascondendo la verità? Ancora non l’ho capito”.

Se vuoi rimanere aggiornato sul mondo del gossip sportivo, continua a seguire Golssip per scoprire tutte le news di giornata.

About The Author