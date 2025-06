Ariccia, conclusi i lavori su Via Vito Volterra dopo il cedimento del muro di Parco Chigi

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Interventi strutturali e messa in sicurezza completati: la strada è di nuovo aperta

Si sono conclusi i lavori di ripristino su Via Vito Volterra, ad Ariccia, interessata lo scorso 26 aprile dal cedimento di una porzione del muro perimetrale di Parco Chigi, causato da un evento atmosferico eccezionale.

Chiusura immediata per motivi di sicurezza

Per motivi di sicurezza pubblica, la strada era stata immediatamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Via Appia Nuova e la scalinata del parco. Dal 27 aprile sono partiti i primi interventi di messa in sicurezza per prevenire ulteriori criticità.

Riapertura parziale e avvio dei lavori definitivi

Il 30 aprile, completate le opere provvisorie, è stata consentita una riapertura parziale della viabilità. Dal 1° maggio al 12 giugno si è proceduto con i lavori definitivi: consolidamento strutturale, ricostruzione del muro e verifica della stabilità dei tratti adiacenti.

Riapertura completa dopo il sopralluogo finale

Il 13 giugno, a seguito di un sopralluogo tecnico e fotografico, è stato confermato il completamento degli interventi. Via Vito Volterra è ora pienamente riaperta e fruibile in totale sicurezza.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Ariccia ringrazia la cittadinanza per la pazienza dimostrata e ribadisce l’impegno per la cura del territorio e la sicurezza dei cittadini.