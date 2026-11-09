Ariccia, firmata la convenzione con l’INPS: arriva il Punto Utente Evoluto per facilitare l’accesso ai servizi

Ultimo aggiornamento il 9 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Il Comune di Ariccia e l’INPS rafforzano la collaborazione per offrire ai cittadini un nuovo servizio di assistenza. Presso la sede comunale sarà attivato un Punto Utente Evoluto (PUE), che consentirà di dialogare in videochiamata con gli operatori dell’Istituto, grazie al supporto del personale comunale.

Un nuovo passo verso una pubblica amministrazione più accessibile, digitale e vicina alle esigenze dei cittadini. Il Comune di Ariccia ha sottoscritto una convenzione con l’INPS per l’attivazione di un Punto Utente Evoluto (PUE) presso la sede municipale, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi previdenziali e assistenziali e ridurre le difficoltà legate agli spostamenti e all’utilizzo delle tecnologie digitali.

L’accordo è stato firmato dal sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, e dalla direttrice della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma dell’INPS, Nunzia Minerva.

Punto Utente Evoluto INPS ad Ariccia: come funzionerà il servizio

Il nuovo Punto Utente Evoluto INPS permetterà ai cittadini di entrare direttamente in contatto con un operatore dell’Istituto attraverso una postazione telematica dedicata, installata all’interno della sede comunale.

Il collegamento avverrà tramite videochiamata e previo appuntamento, consentendo agli utenti di accedere ai servizi INPS disponibili attraverso questa modalità senza doversi necessariamente recare presso uno degli sportelli territoriali dell’Istituto.

Durante il collegamento sarà garantito il supporto del personale comunale, che assisterà i cittadini nell’utilizzo della postazione digitale, rendendo il servizio più semplice e accessibile.

Un servizio dedicato soprattutto ad anziani e cittadini con difficoltà digitali

L’attivazione del PUE rappresenta un’importante opportunità soprattutto per le persone che hanno poca familiarità con computer, piattaforme online e strumenti digitali, oltre che per coloro che incontrano difficoltà nel raggiungere fisicamente le sedi INPS.

L’iniziativa punta infatti a ridurre il divario digitale e favorire l’inclusione, garantendo un accesso più agevole ai servizi pubblici anche alle fasce della popolazione che necessitano di maggiore assistenza.

Grazie alla presenza di personale comunale dedicato, i cittadini potranno usufruire di un punto di riferimento sul territorio, evitando spostamenti non necessari per le prestazioni e le informazioni accessibili tramite il nuovo sistema.

Il nuovo sportello INPS sarà integrato in “Punto Comune”

Il Punto Utente Evoluto INPS di Ariccia sarà inserito negli spazi di “Punto Comune”, l’URP evoluto già operativo presso la sede municipale, che offre servizi di informazione, assistenza e facilitazione digitale.

L’integrazione permetterà di ampliare ulteriormente le opportunità offerte ai cittadini, concentrando in un unico luogo servizi e strumenti utili per interagire con la pubblica amministrazione.

Con la sottoscrizione della convenzione, l’Amministrazione comunale avvierà ora le procedure necessarie per l’allestimento della postazione telematica e per la definizione delle modalità organizzative del servizio.

Gli orari di apertura al pubblico e le modalità di prenotazione degli appuntamenti saranno definiti nei prossimi passaggi operativi.

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Ariccia nel promuovere la digitalizzazione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all’accessibilità e alla vicinanza delle istituzioni ai cittadini.