Ariccia ospita l’evento “Comuni e Province in Regione – Con il CAL la forza della rappresentanza” il 1° dicembre

Ultimo aggiornamento il 28 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL) annuncia una nuova tappa del percorso di incontri dedicati al rafforzamento del dialogo tra Comuni, Province e Regione Lazio. L’appuntamento, dal titolo “Comuni e Province in Regione – Con il CAL la forza della rappresentanza”, si terrà lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 10, nella cornice prestigiosa di Palazzo Chigi ad Ariccia, cuore dei Castelli Romani.

A moderare l’incontro sarà Enrico Michetti, Direttore della Fondazione G.A.R.I. I saluti istituzionali saranno affidati alla Presidente del CAL Luisa Piacentini, al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, al Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, al Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale Paolo Caracciolo e al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Velletri Stefano Armati.

La nuova legge per Roma Capitale: cosa cambierà per tutto il Lazio

Il panel centrale dell’evento

Il cuore della mattinata sarà dedicato al panel tematico “La nuova legge per Roma Capitale – Riflessi sull’intera Regione”, un approfondimento sulle novità legislative e sulle ricadute amministrative, economiche e gestionali per i Comuni laziali.

Gli interventi istituzionali e politici

Interverranno figure istituzionali e politiche di primo piano, tra cui il Senatore Marco Silvestroni, il Deputato Alessandro Palombi della Commissione Giustizia, il Deputato Andrea Volpi della Commissione Lavoro, l’Assessore regionale agli Enti Locali Luisa Regimenti, l’Assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, la Consigliera regionale Laura Cartaginese, il Consigliere regionale e Sindaco di Mentana Marco Benedetti e il Dirigente CAL Giulio Naselli di Gela.

Nel corso dell’incontro interverranno anche il Coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, il Segretario regionale del Partito Democratico Daniele Leodori e il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, insieme ai numerosi sindaci e amministratori della provincia di Roma, chiamati a portare contributi basati sulle reali esigenze dei territori.

Piacentini: “Ariccia è una tappa centrale. Il CAL è la casa degli amministratori”

Un percorso di ascolto iniziato ad Arce

La Presidente del CAL, Luisa Piacentini, sottolinea l’importanza strategica di questa tappa ariccina, dichiarando che l’appuntamento rappresenta un momento fondamentale del percorso avviato con i territori. Ricorda come Palazzo Chigi, luogo simbolo di storia e identità del Lazio, sia la cornice ideale per un confronto che mira a comprendere e anticipare gli effetti della riforma di Roma Capitale sull’intera Regione.

Piacentini ripercorre anche il successo dell’incontro tenutosi ad Arce, che ha inaugurato il nuovo ciclo di consultazioni territoriali del CAL. Sottolinea come quell’esperienza abbia evidenziato una forte partecipazione e un dibattito di altissimo livello, confermando il bisogno degli amministratori locali di disporre di spazi dedicati al confronto tecnico e politico. Aggiunge che ad Ariccia l’obiettivo sarà compiere un passo ulteriore, fornendo strumenti concreti per conoscere e prepararsi alle trasformazioni normative in arrivo.

Il ruolo del CAL per i 378 Comuni del Lazio

Nelle parole della Presidente emerge con chiarezza il nuovo corso del CAL, descritto come un punto di equilibrio tra Regione e territori, un luogo operativo in cui i 378 Comuni del Lazio trovano supporto, ascolto e rappresentanza reale. Piacentini ribadisce che il CAL si impegna soprattutto a dare voce ai piccoli Comuni, spesso i più esposti agli effetti delle modifiche legislative.

Perché Ariccia? Una scelta strategica per i Castelli Romani

Un territorio dinamico e centrale nella Città Metropolitana

La scelta di Ariccia, spiega il CAL, non è casuale. I Castelli Romani rappresentano infatti un’area strategica all’interno della Città Metropolitana di Roma, un territorio dinamico e complesso, ricco di identità locali e allo stesso tempo profondamente integrato con la Capitale. Organizzare qui un confronto di questo livello significa valorizzare un sistema amministrativo centrale nella vita del Lazio.

Un dialogo operativo per amministratori e tecnici

L’evento offrirà agli amministratori locali un’importante occasione per confrontarsi direttamente con legislatori, assessori regionali e dirigenti tecnici. Sarà un dialogo operativo e di grande utilità per comprendere le riforme in corso, gli strumenti di governance a disposizione e gli impatti pratici sui servizi ai cittadini.

Informazioni utili sull’evento

L’incontro si svolgerà a Palazzo Chigi ad Ariccia, lunedì 1 dicembre 2025, con inizio alle ore 10. La moderazione sarà affidata a Enrico Michetti e nel corso della mattinata sono previsti interventi di numerosi sindaci e amministratori locali provenienti da tutta la provincia di Roma.