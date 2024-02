Arrestati 14 responsabili dei disordini nel Centro per migranti di Roma

Quattordici arresti dopo i disordini al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria

Quattordici persone sono state arrestate in seguito ai violenti disordini che si sono verificati ieri presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma. La protesta è scoppiata in seguito al tragico suicidio di un giovane migrante di 22 anni, ospite della struttura. Durante gli scontri, i manifestanti hanno lanciato sassi contro il personale e hanno tentato di incendiare un’auto. Come risultato di questi eventi, due carabinieri e un militare dell’Esercito sono rimasti feriti.

La protesta dopo il suicidio di un giovane migrante

La protesta è stata innescata dal suicidio di un giovane migrante di 22 anni, che si è tolto la vita all’alba di ieri. La notizia della sua morte ha scatenato la rabbia e la frustrazione degli altri ospiti del Centro di permanenza per il rimpatrio. Questo tragico evento ha portato alla manifestazione e ai successivi disordini. La situazione è rapidamente degenerata, con i partecipanti che hanno lanciato sassi contro il personale e hanno tentato di incendiare un’auto all’interno della struttura.

Arresti e feriti durante gli scontri

Come risultato dei violenti disordini, quattordici persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi delle autorità per riportare la calma, la situazione è rimasta tesa per diverse ore. Durante gli scontri, due carabinieri e un militare dell’Esercito sono rimasti feriti. È stato necessario l’intervento delle forze di sicurezza per sedare la protesta e ripristinare l’ordine all’interno del Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.

In conclusione, i disordini al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma hanno portato a quattordici arresti e al ferimento di due carabinieri e un militare dell’Esercito. La protesta è scoppiata dopo il tragico suicidio di un giovane migrante di 22 anni, che ha scatenato la rabbia e la frustrazione degli altri ospiti della struttura. Nonostante gli sforzi delle autorità per riportare la calma, la situazione è rimasta tesa per diverse ore.

