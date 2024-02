Arrestati due sospettati per omicidio in provincia di Avellino - avvisatore.it

Due fermati per l’omicidio di Felice Lippiello a Baiano

Carabinieri di Baiano, in provincia di Avellino, hanno fermato due persone per l’omicidio di Felice Lippiello, avvenuto il 9 febbraio. I fermati, di 49 e 19 anni, sono considerati fortemente sospettati dell’omicidio e il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Avellino. Il movente del delitto rimane ancora avvolto nel mistero.

Resta il mistero sul movente.

Il ritrovamento del corpo e le circostanze dell’omicidio

Il corpo di Felice Lippiello, 54enne con precedenti penali legati a droga e reati contro il patrimonio, è stato trovato senza vita nel cortile del condominio di via De Sanctis a Baiano, dove risiedeva il fratello. Quest’ultimo non si trovava in casa al momento dei fatti. La vittima è stata soccorsa dal 118, chiamato dalla sua compagna, ma purtroppo è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Nola, a causa di una grave ferita che ha reciso l’arteria femorale.

Investigazioni in corso e aggiornamenti sull’indagine

Le indagini sull’omicidio di Felice Lippiello sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. La comunità locale è scioccata da questo tragico evento e resta in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine condotta dai Carabinieri di Baiano e dalla Procura di Avellino. Si spera che presto si possa fare chiarezza su questo drammatico episodio che ha scosso la tranquillità della zona.

