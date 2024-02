Arrestato con 2 kg di cocaina in auto sull'autostrada - avvisatore.it

Arrestato corriere della droga in Calabria con quasi due chilogrammi di cocaina

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia stradale in Calabria mentre guidava un’automobile contenente quasi due chilogrammi di cocaina. L’arresto è avvenuto sulla strada statale, all’altezza dello svincolo di Sant’Onofrio, dopo un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri.

I poliziotti hanno fermato il veicolo a causa della velocità particolarmente elevata con cui procedeva. Durante la successiva perquisizione, un cane antidroga della Squadra cinofili della Questura di Vibo Valentia ha contribuito a scoprire la droga nascosta nel vano portabagagli della vettura. Il quantitativo di cocaina sequestrato ammonta a un chilo e 879 grammi.

L’identità del corriere della droga, un calabrese di 35 anni, non è stata resa nota. Dopo l’arresto, è stato condotto in carcere.

Un arresto significativo nella lotta al traffico di droga

L’arresto del corriere della droga in Calabria rappresenta un importante successo nella lotta al traffico di sostanze illecite. Grazie all’operazione della Polizia stradale, quasi due chilogrammi di cocaina sono stati tolti dal mercato illegale.

La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’utilizzo di cani antidroga si confermano strumenti efficaci nella scoperta e nel sequestro di stupefacenti. La Squadra cinofili della Questura di Vibo Valentia ha svolto un ruolo fondamentale nel ritrovamento della cocaina nascosta nel veicolo.

La lotta al traffico di droga continua

L’arresto del corriere della droga in Calabria dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di sostanze illecite. Le autorità sono determinate a contrastare il fenomeno e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Come sottolineato dal portavoce della Polizia stradale, “l’arresto di oggi è un importante risultato nella lotta al traffico di droga. Continueremo a lavorare senza sosta per contrastare questo fenomeno criminale e per garantire la tranquillità dei cittadini”.

La scoperta di quasi due chilogrammi di cocaina rappresenta un duro colpo per il mercato illegale delle droghe. Le forze dell’ordine rimangono vigili e pronte a intervenire per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della comunità.

