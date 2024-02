Arrestato figlio ex ministro Visco per corruzione a Roma - avvisatore.it

Figlio di ex ministro coinvolto in indagine per corruzione e traffico di influenze

La Procura di Roma ha emesso una misura cautelare nei confronti di Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro Vincenzo Visco, nell’ambito di un’indagine che riguarda i reati di corruzione e traffico di influenze illecite. Oltre a Gabriele Visco, sono stati colpiti dalla stessa misura anche due imprenditori e un avvocato. La Guardia di Finanza ha eseguito gli arresti domiciliari per tutti gli indagati.

Accuse di corruzione e traffico di influenze

L’indagine condotta dalla Procura di Roma ha portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di Gabriele Visco e di altre tre persone. Si ipotizzano reati di corruzione e traffico di influenze illecite. Secondo le autorità, gli indagati avrebbero agito in modo illecito per ottenere vantaggi personali. La Guardia di Finanza ha eseguito gli arresti domiciliari per garantire l’efficacia delle indagini.

La reazione degli indagati

Gabriele Visco e gli altri indagati hanno reagito all’emissione della misura cautelare. Secondo le loro difese, le accuse sono infondate e verranno dimostrate la loro innocenza. In una dichiarazione rilasciata dai legali di Gabriele Visco, si legge: “Siamo fiduciosi che le indagini dimostreranno l’assoluta estraneità di Gabriele Visco ai fatti contestati“. Le indagini proseguiranno per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

