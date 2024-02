"Arrestato responsabile per 5000 tonnellate di rifiuti riversati in un torrente" - avvisatore.it

Arresto e indagini su traffico illecito di rifiuti a Reggio Calabria

Un’organizzazione criminale sospettata di gestire un traffico illecito di rifiuti è al centro di un’inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria. Durante le indagini, una persona è stata arrestata e altre quattro sono state indagate. L’obiettivo dell’organizzazione era quello di sversare illegalmente oltre cinquemila tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Valanidi, uno dei corsi d’acqua che attraversano la città di Reggio Calabria.

Traffico illecito di rifiuti: un’organizzazione criminale sotto inchiesta

L’inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all’arresto di una persona e all’indagine di altre quattro, tutte coinvolte in un’organizzazione criminale sospettata di gestire un traffico illecito di rifiuti. L’obiettivo dell’organizzazione era quello di sversare illegalmente oltre cinquemila tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Valanidi, situato nella città di Reggio Calabria. Le indagini hanno permesso di scoprire l’attività illecita dell’organizzazione e di mettere fine al suo operato.

Sversamento illecito di rifiuti nel torrente Valanidi

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione criminale avrebbe sversato illegalmente oltre cinquemila tonnellate di rifiuti speciali nel torrente Valanidi, uno dei corsi d’acqua che attraversano la città di Reggio Calabria. Questo sversamento illecito ha causato gravi danni all’ambiente e alla salute pubblica. Le autorità competenti hanno agito prontamente per fermare l’attività dell’organizzazione e per avviare le procedure necessarie per la bonifica del torrente Valanidi.

Come possiamo vedere, l’arresto di una persona e l’indagine su altre quattro nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione di un traffico illecito di rifiuti a Reggio Calabria dimostrano l’impegno delle autorità nel contrastare il crimine ambientale. L’obiettivo principale è quello di proteggere l’ambiente e la salute pubblica, garantendo che i responsabili vengano puniti e che vengano adottate misure per ripristinare l’ecosistema danneggiato.

About The Author