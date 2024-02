Arriva a Venaria Marina Doria, moglie di Vittorio Emanuele

La principessa Marina Doria arriva alla Reggia di Venaria Reale per l’ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia

La principessa Marina Doria, vedova di Vittorio Emanuele di Savoia, è giunta nella cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria Reale per rendere omaggio al marito. Con i suoi grandi occhiali e i capelli raccolti all’indietro, è stata accolta all’ingresso dalle Guardie del Pantheon che le hanno reso onore. Una volta dentro, si è seduta alla sinistra della bara, accanto al figlio Emanuele Filiberto, alla nuora Clotilde e alle nipoti Vittoria e Luisa.

Poco dopo il suo arrivo, il cancelliere degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Johannes Niederhauser, ha deposto sul cuscino vicino al feretro il Collare d’Oro dell’Annunziata, simbolo dell’Ordine più prestigioso della famiglia reale.

Assenti due sorelle di Vittorio Emanuele, presenti la sorella maggiore e amici di famiglia

La principessa Marina Doria è l’ultimo membro di Casa Savoia ad arrivare alla Reggia di Venaria oggi. Tuttavia, due delle sorelle di Vittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice, non potranno partecipare all’ultimo saluto a causa di problemi di salute che le hanno trattenute rispettivamente in Svizzera e in Messico. Al contrario, la sorella maggiore Maria Pia è presente sin dalla mattina, accompagnata dal figlio Serge di Jugoslavia. Accanto a Marina Doria si trovano anche alcune dame di compagnia e amici di famiglia.

Un momento di commozione e ricordo per la famiglia reale

La presenza della principessa Marina Doria alla camera ardente del marito è un momento di grande commozione e ricordo per la famiglia reale. La vedova di Vittorio Emanuele di Savoia si unisce agli altri membri della famiglia per rendere omaggio al defunto principe. La Reggia di Venaria Reale diventa così il luogo in cui si riuniscono i parenti e gli amici più stretti per condividere il dolore e ricordare la vita di Vittorio Emanuele.

