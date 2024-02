Arrivo a Bari nave Geo Barents con 121 migranti

Arrivata a Bari la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere con 121 migranti a bordo

La nave Medici senza Frontiere, Geo Barents, ha raggiunto il porto di Bari con a bordo 121 migranti, tra cui 13 minori non accompagnati, salvati nel Mar Mediterraneo nei giorni precedenti. Purtroppo, si segnala anche la presenza dei corpi di due donne che non hanno superato la pericolosa traversata. L’arrivo della nave ha dato il via alle operazioni di sbarco e di accoglienza dei migranti.

Tra i naufraghi presenti sulla nave, si contano individui provenienti da diverse nazioni, tra cui Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan e Yemen. Le autorità locali, in collaborazione con la prefettura, stanno coordinando le attività di accoglienza con il supporto di organizzazioni come il 118, la Croce Rossa e la Protezione Civile per garantire il necessario supporto ai migranti sbarcati.

Operazioni di accoglienza e assistenza in corso per i migranti sbarcati a Bari

L’arrivo della nave Geo Barents ha richiesto l’attivazione di un piano di accoglienza e assistenza per i migranti sbarcati a Bari. Le autorità competenti stanno garantendo il supporto necessario per affrontare le esigenze immediate dei naufraghi, tra cui cure mediche, assistenza psicologica e supporto logistico.

“La priorità in questo momento è garantire il benessere e la sicurezza dei migranti sbarcati, fornendo loro l’assistenza di cui necessitano”* – sottolinea un portavoce delle autorità locali. Le organizzazioni umanitarie presenti sul campo stanno collaborando attivamente per garantire un’accoglienza dignitosa e rispettosa dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Migranti provenienti da diverse nazionalità tra i passeggeri della Geo Barents

La composizione multietnica dei migranti a bordo della nave Geo Barents evidenzia la complessità e la diversità delle rotte migratorie nel Mar Mediterraneo. La presenza di individui provenienti da Paesi come Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan e Yemen sottolinea l’eterogeneità delle situazioni di partenza e le sfide affrontate dai migranti durante il viaggio verso l’Europa.

L’arrivo della nave a Bari rappresenta un momento cruciale nel percorso di queste persone in cerca di sicurezza e opportunità. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie sono impegnate a garantire un’accoglienza adeguata e a fornire il supporto necessario per rispondere alle esigenze dei migranti sbarcati, nel rispetto della dignità e dei diritti umani fondamentali.

