Arte e Buscemi: Una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato

Elena Buscemi: Collaborazione Pubblico-Privato per l’Arte Urbana a Milano

Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel progetto ‘Nulla Virtus’. Durante la presentazione di ‘Limitless’, la prima opera del progetto di arte urbana di Smoe Studio incentrato sugli sport invernali, Buscemi ha dichiarato:

“Il progetto Nulla Virtus è la dimostrazione di come il pubblico e il privato possono collaborare insieme anche per rendere più bella la città e riqualificare il quartiere”.

‘Limitless’: Sensibilizzazione e Arte Urbana a Milano

Realizzata con il sostegno di Sanofi per sensibilizzare i cittadini sulla meningite, ‘Limitless’ è un’opera d’arte dipinta sulla facciata di un edificio in Viale Toscana 9, nell’ex-Scalo di Porta Romana a Milano. L’opera raffigura uno sciatore paralimpico con i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite sul casco.

Arte e Sensibilizzazione: ‘Limitless’ di Nulla Virtus

Il progetto ‘Nulla Virtus’ si propone di unire arte e sensibilizzazione sociale, con particolare attenzione alla lotta contro la meningite. L’opera ‘Limitless’ non solo contribuisce alla valorizzazione estetica della città, ma anche alla diffusione di messaggi importanti per la comunità.

Impatto Sociale e Artistico di ‘Limitless’

L’opera d’arte urbana ‘Limitless’ non si limita a decorare un edificio, ma si pone come strumento di comunicazione visiva per sensibilizzare la popolazione su tematiche cruciali come la salute e lo sport paralimpico. La scelta di rappresentare uno sciatore paralimpico con i simboli della lotta alla meningite evidenzia la volontà di coniugare estetica e impegno sociale attraverso l’arte urbana.

