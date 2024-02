Arte e sport si fondono nel progetto “Nulla Virtus” di Smoe Studio

Arte e Sport: ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio

Smoe, l’artista di Smoe Studio, ha presentato la sua ultima creazione artistica, ‘Limitless’, all’interno del progetto ‘Nulla Virtus’. Quest’opera unisce arte e sport invernali con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla meningite. L’artista ha spiegato che il progetto è nato in risposta alla pandemia, con l’intento di creare un legame significativo tra due mondi diversi.

“Il progetto Nulla Virtus nasce dopo la pandemia con l’intenzione di unire arte e sport”.

‘Limitless’: Un Messaggio di Sensibilizzazione

‘Limitless’ è stata dipinta sulla facciata di un edificio situato in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana a Milano. L’opera raffigura uno sciatore paralimpico che indossa sul casco i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite. Questa rappresentazione artistica non solo celebra lo sport invernale, ma anche veicola un importante messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione di questa malattia.

Collaborazione con Sanofi per una Causa Importante

La realizzazione di ‘Limitless’ è stata resa possibile grazie al supporto di Sanofi, un’importante azienda farmaceutica. Questa collaborazione tra Smoe Studio e Sanofi evidenzia l’importanza di unire le forze per diffondere consapevolezza su tematiche cruciali come la meningite. L’opera d’arte non solo decorerà la città di Milano, ma fungerà anche da strumento educativo e informativo per i cittadini.

Questo articolo ha esplorato la fusione tra arte e sport attraverso il progetto ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio. ‘Limitless’ non è solo un’opera visivamente accattivante, ma anche un veicolo per sensibilizzare la comunità sulla meningite. La collaborazione con Sanofi dimostra come l’arte possa essere utilizzata per promuovere cause importanti e coinvolgere il pubblico in modo significativo.

