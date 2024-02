Arval registra solide performance nel 2023, flotta noleggiata in crescita del 6,9%

Arval Italia chiude il 2023 con una crescita del 6,9% nella flotta noleggiata

Arval Italia, società specializzata in noleggio auto e soluzioni di mobilità, ha annunciato i risultati del 2023, dimostrando la solidità e il dinamismo dell’azienda. La flotta noleggiata è cresciuta del 6,9%, raggiungendo un totale di 264.740 veicoli noleggiati entro il 31 dicembre 2023. Questo incremento significativo è stato possibile grazie alle performance positive in tutti i segmenti commerciali in cui l’azienda opera, che includono grandi aziende nazionali e internazionali, piccole e medie imprese, professionisti e consumatori privati. Nel complesso, Arval Italia ha immatricolato oltre 80.000 veicoli nel corso del 2023.

Partnership e transizione energetica: i fattori chiave di successo

Le partnership hanno svolto un ruolo importante nel contribuire ai risultati positivi di Arval Italia nel 2023. L’azienda ha stretto nuove collaborazioni con realtà del mondo bancario, case automobilistiche e compagnie assicurative. In particolare, sono stati sottoscritti accordi di white label con Polestar, MG Motor e BYD, consentendo ad Arval Italia di ampliare la propria offerta di veicoli elettrici. Inoltre, l’azienda ha registrato un aumento del numero di veicoli elettrificati in flotta, con un incremento del 30% dei veicoli completamente elettrici (BEV) e del 29% dei veicoli ibridi (plug-in e full hybrid). Insieme, questi veicoli rappresentano ora più del 20% della flotta di Arval Italia.

Nuovi servizi e Arval Store: il futuro della mobilità sostenibile

Nel 2023, Arval Italia ha lanciato nuovi servizi e prodotti per semplificare la gestione dei veicoli elettrici. Grazie alle partnership nel settore automobilistico, l’azienda ha ampliato il portafoglio di modelli di veicoli elettrici disponibili per i clienti. Inoltre, Arval Italia offre una serie di servizi aggiuntivi, come le energy card per la ricarica dei veicoli e le infrastrutture per la ricarica in azienda o a domicilio, in collaborazione con importanti fornitori di energia. Nel 2024, l’azienda prevede di lanciare ulteriori prodotti e servizi per promuovere la mobilità sostenibile.

Arval Italia sta anche espandendo la sua presenza sul territorio attraverso gli Arval Store, negozi dedicati al noleggio che offrono un’esperienza premium ai clienti. Attualmente, ci sono 6 Arval Store operativi in diverse città italiane, e nel corso del 2024 sono previste altre 4 aperture.

Inoltre, Arval Italia ha lanciato l’iniziativa di wellbeing U_Ahead nel 2023, un programma dedicato al benessere dei suoi dipendenti. Questo programma include un piano di prevenzione sanitaria, che offre visite specialistiche gratuite ai dipendenti. Nel 2024, l’azienda continuerà a concentrarsi sul benessere dei suoi collaboratori, che è un elemento chiave della sua strategia aziendale.

In conclusione, Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, ha dichiarato: “Il 2023 è stato un anno di successo per Arval Italia, grazie alla nostra consulenza, proattività e supporto ai nostri clienti, partner e stakeholder. Continueremo a lavorare per consolidare la nostra offerta di mobilità, ampliare la nostra proposta con nuovi prodotti innovativi e offrire consulenza sulla mobilità elettrificata e di qualità a tutti i nostri clienti”.

About The Author