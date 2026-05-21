ASA Tivoli SpA ottiene la Certificazione per la Parità di Genere: presentazione ufficiale a Villa d’Este

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

ASA Tivoli SpA, azienda municipalizzata di Tivoli che si occupa dei servizi ambientali, annuncia con orgoglio il completamento del percorso di certificazione per la parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022. Il prestigioso traguardo è stato presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza giovedì 21 maggio 2026.

L’ottenimento della certificazione non rappresenta solo un adempimento formale, ma la culminazione di un processo di trasformazione aziendale iniziato a febbraio 2026. Durante l’ultimo riesame periodico, l’azienda ha ampiamente superato la soglia minima necessaria per il rilascio del titolo.

I numeri del cambiamento

Per questa tematica ASA Tivoli SpA ha messo in campo azioni concrete supportate da un adeguato investimento, ed i dati salienti emersi dal monitoraggio interno evidenziano una realtà in forte evoluzione:

● Equità salariale: il divario retributivo tra uomini e donne è stato mantenuto entro limiti rigorosi (tra il -5,38% e il +8,45%), garantendo il principio di “uguale salario per uguale lavoro”.

● Bilancio di genere nelle assunzioni: nel 2025, la quota di nuove assunzioni femminili ha raggiunto il 50% del totale, segnando un netto incremento rispetto al 30,7% degli anni precedenti.

● Cultura e Formazione: oltre il 90% della forza lavoro ha già completato programmi formativi specifici volti a contrastare i pregiudizi di genere e promuovere un linguaggio inclusivo.

● Trasparenza: è stato attivato un sistema di segnalazione anonima per il contrasto a ogni forma di discriminazione o molestia, che ad oggi non ha registrato alcuna criticità.

La voce del personale dipendente

Il percorso è stato accolto con favore dalla popolazione aziendale. Una survey interna ha rivelato che il personale dipendente attribuisce un valore di 8,87 su 10 all’importanza di ottenere questa certificazione, riconoscendo l’impegno del management nella tutela della dignità lavorativa e dell’equità retributiva.

Verso nuovi obiettivi

La conferenza a Villa d’Este sarà l’occasione per illustrare anche le linee guida relative alla politica sulla parità di genere. Tra le priorità annunciate: il potenziamento della leadership femminile nei ruoli apicali e l’incentivazione della genitorialità condivisa, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la fruizione dei congedi parentali da parte del personale maschile.

Con questa certificazione, ASA Tivoli SpA si conferma un modello di innovazione sociale nel settore delle multiutility, dimostrando che la sostenibilità ambientale cammina di pari passo con la giustizia sociale e la valorizzazione del talento, senza distinzione di genere.

Durante l’evento sono intervenuti:

FRANCESCO GIRARDI – Amministratore Unico ASA Tivoli SpA

“Per ASA Tivoli SpA questo traguardo rappresenta molto più di una certificazione. Come azienda pubblica sentiamo il dovere di restare sempre al passo non soltanto sui temi ambientali e dell’ecologia, ambiti nei quali Tivoli si è già distinta anche rispetto a realtà molto più grandi a livello nazionale, ma anche sul fronte dell’equità sociale.”

EMILIO ENGST – Direttore Generale ASA Tivoli SpA

“Vogliamo dare un segnale concreto di cambiamento e, in qualche modo, essere pionieri nel settore dell’igiene urbana. Oggi possiamo dire di esserlo anche grazie a un dato importante: ci stiamo avvicinando al 20% di occupazione femminile sul totale del personale, un risultato significativo per un comparto storicamente a prevalenza maschile.”

“La Certificazione per la Parità di Genere ci è stata riconosciuta sulla base di dati, indicatori e risultati concreti. È un attestato importante, che ci rende orgogliosi ma che, soprattutto, ci impegna a continuare su questa strada, mantenendo e migliorando ulteriormente gli obiettivi raggiunti nei prossimi anni.”

L’evento è stato moderato dalla giornalista Barbara Molinario. Tra i relatori anche: Vittorio Maria De Bonis, storico dell’arte e docente universitario; Alessandro Monti, consulente ASA Tivoli SpA per i processi aziendali; Edy Palazzi, vicepresidente della Commissione regionale Cultura, spettacolo, sport e turismo; Manuela Chioccia, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture; Erika Osimani, assessora alle Politiche sociali, Pari Opportunità e Istruzione; Francesca Chimenti, presidente della Commissione Pari Opportunità; Eleonora Giusti, comandante della Polizia Locale di Tivoli; Maria Nicolai, commercialista e componente del Collegio dei Revisori. Hanno inviato i saluti istituzionali Marco Innocenzi, sindaco di Tivoli; Simona Renata Baldassarre, assessora della Regione Lazio alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile; Laura Cartaginese, presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali della Regione Lazio.