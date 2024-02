Ascolti Sanremo 2024: rivelati i dati della seconda serata

Sanremo 2024: Seconda serata con ottimi ascolti

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha registrato un grande successo di pubblico, con un totale di 10.361.000 spettatori e uno share del 60,1%. Nonostante una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, quando la media della seconda serata era stata di 10.545.000 telespettatori con il 62,3% di share, l’evento si è posizionato tra le migliori performance degli ultimi 30 anni.

Durante la prima parte della serata, che è andata in onda dalle 21.17 alle 23.29, sono stati registrati 13.434.000 telespettatori, con uno share del 57,6%. La seconda parte, invece, trasmessa dalle 23.32 all’1.33, ha ottenuto un pubblico di 6.899.000 spettatori, con uno share del 66,2%.

Questi dati dimostrano che il Festival di Sanremo continua ad essere un evento di grande interesse per il pubblico italiano, nonostante la competizione di altri programmi televisivi. Inoltre, è interessante notare che solo Amadeus l’anno scorso e Pippo Baudo nel 1995 hanno ottenuto una percentuale media superiore al 65,42%, confermando il successo dell’edizione attuale.

Sebbene la prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 abbia registrato un leggero calo rispetto all’anno precedente, con 14.087.000 telespettatori e uno share del 61,1%, la seconda parte ha ottenuto un risultato migliore, con 6.352.000 telespettatori e uno share del 65,6%. Questi dati confermano l’andamento positivo della serata e l’interesse del pubblico per gli artisti in gara.

In conclusione, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, confermando l’importanza e il fascino di questo evento per il pubblico italiano. Nonostante una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, il Festival si è posizionato tra le migliori performance degli ultimi 30 anni. I dati raccolti dimostrano l’interesse del pubblico per gli artisti in gara e la capacità del Festival di Sanremo di coinvolgere e intrattenere il pubblico televisivo.

About The Author