Assalto a gioielleria nel centro commerciale: Banditi armati di mitra

Rapina a mano armata al centro commerciale ‘Valencenter’ di Marcon

Terrore e panico si sono diffusi tra i clienti del centro commerciale ‘Valencenter’ di Marcon, in provincia di Venezia, a causa di una rapina avvenuta nella gioielleria del grande magazzino. Un commando armato di mitra ha fatto irruzione nel negozio, prendendo una dipendente in ostaggio e rinchiudendo gli altri commessi in uno stanzino. I malviventi, almeno 4-5, avevano il volto coperto da passamontagna.

Fuggi fuggi tra i clienti del centro commerciale

L’episodio si è verificato intorno alle 19, quando il centro commerciale era particolarmente affollato. La presenza dei rapinatori armati ha scatenato il panico tra i presenti, che hanno cercato di mettersi in salvo. Dopo aver rubato i preziosi, i malviventi hanno rilasciato la dipendente e sono fuggiti. Le forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, sono intervenute immediatamente per perlustrare il centro commerciale e assicurarsi che nessuno dei rapinatori fosse ancora all’interno.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili della rapina. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle caratteristiche fisiche dei malviventi o su eventuali piste seguite dagli investigatori. Si tratta di un episodio che ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, che ora si aspetta che vengano adottate misure di sicurezza più rigorose per evitare simili episodi in futuro.

La rapina a mano armata al centro commerciale ‘Valencenter’ di Marcon ha scosso la tranquillità della zona, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare la sicurezza in luoghi affollati come i centri commerciali. Le indagini sono in corso e si spera che i responsabili vengano presto individuati e arrestati.

About The Author