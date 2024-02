Assalto a villetta: giovane ferito al ginocchio dai ladri

Assalto a Ca’ Ballarin: Rapina in Casa, Ferito Figlio di Maurizio Biondo

In Veneto, precisamente a Ca’ Ballarin, una frazione di Cavallino Treporti, si è verificato un violento assalto a una casa, come riportato dai quotidiani locali. La scena ha visto protagonisti alcuni malviventi sorpresi da un uomo e suo figlio, che si sono trovati di fronte a ladri armati e determinati. Secondo le prime informazioni, i rapinatori, tre in totale e con il volto coperto, avevano l’intenzione di saccheggiare la villetta dove risiedono gli anziani genitori di Maurizio Biondo.

Durante l’alterco, i malviventi hanno fatto uso di armi da fuoco, sparando colpi di pistola che hanno colpito il giovane figlio della famiglia Biondo a un ginocchio. L’uomo è stato identificato come Alberto Biondo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per curare la ferita all’arto. Il padre, Maurizio, è stato anche lui coinvolto nella colluttazione e ha riportato contusioni che sono state trattate a Jesolo.

Fuga dei Rapinatori e Indagini in Corso

Dopo l’aggressione, i tre malviventi sono riusciti a fuggire a piedi dalla scena del crimine, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità locali hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e catturare i responsabili di questo violento assalto a Ca’ Ballarin. La comunità locale è stata scossa da questo episodio di criminalità, che ha messo in pericolo la vita di due membri della famiglia Biondo.

Secondo le testimonianze raccolte finora, i ladri erano determinati a compiere il saccheggio della casa e non hanno esitato a usare la violenza per raggiungere i loro scopi. L’episodio ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella zona e di sensibilizzare la comunità sull’importanza della vigilanza e della prontezza di fronte a situazioni di emergenza.

Solidarietà per la Famiglia Biondo

La comunità locale e le autorità si sono unite nel manifestare solidarietà alla famiglia Biondo, vittima di questo grave episodio di violenza. L’episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti di Ca’ Ballarin e dei dintorni, che si sono mobilitati per offrire supporto e sostegno alla famiglia colpita.

La ferocia dell’assalto e le conseguenze drammatiche per Alberto Biondo e suo padre Maurizio hanno scosso profondamente la tranquilla realtà di questa località veneta. La speranza è che le indagini in corso possano portare alla cattura dei responsabili e che giustizia sia fatta per l’orrore subito dalla famiglia Biondo.

