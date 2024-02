Assalto armato a gioielleria nel centro commerciale di Verona

Rapina in Gioielleria a Lugugnano di Sona

Due banditi hanno compiuto una rapina ieri sera presso la gioielleria ‘Gioielli di Valenza’ situata nel centro commerciale ‘La Grande Mela’ a Lugugnano di Sona, nel veronese. Armati di pistola e con il volto coperto, i rapinatori sono fuggiti in sella a una moto dopo aver compiuto il colpo. Questo episodio richiama alla mente un’altra rapina avvenuta il 7 febbraio scorso presso l’ipermercato Valecenter di Marcon (Venezia), dove 5 malviventi armati di fucili e mitra compirono una rapina prendendo in ostaggio una commessa. Nonostante le somiglianze, le autorità militari locali non ritengono che i due eventi siano collegati, poiché il modus operandi è risultato differente.

Il Colpo alla Gioielleria

I rapinatori sono entrati nella gioielleria attraverso un accesso laterale, il più vicino al negozio. Indossavano entrambi un casco, uno bianco e l’altro nero, e armati hanno minacciato le commesse presenti per ottenere l’incasso, la cui cifra non è stata ancora resa nota. Durante l’azione criminale, uno dei malviventi è rimasto ferito: nel tentativo di raggiungere la cassa, si è lanciato sul bancone di vetro che ha ceduto sotto il suo peso, lasciando tracce di sangue sul luogo, rinvenute successivamente dai carabinieri. Dopo essersi impossessati del denaro, i due rapinatori hanno lasciato il negozio, aprendosi un varco tra i clienti in preda al panico nel centro commerciale, per poi fuggire su una moto.

Ricerca dei Rapinatori

Nonostante l’allarme immediato lanciato al numero d’emergenza 112, le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a individuare i malviventi. Numerose pattuglie dell’Arma sono state dispiegate nella zona e sono stati istituiti posti di blocco sulle strade principali, ma al momento non sono state trovate tracce dei rapinatori. Le indagini sono in corso per risalire all’identità e alla posizione dei colpevoli, al fine di assicurarli alla giustizia e recuperare il bottino rubato durante la rapina alla gioielleria ‘Gioielli di Valenza’ a Lugugnano di Sona.

About The Author