Assange: mobilitazione contro l’estradizione USA del giornalista

L’Italia si mobilita per Julian Assange: l’incontro ‘Il Day X è arrivato’

In vista del voto dell’Alta Corte di Giustizia Britannica che deciderà sull’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, si terrà oggi, giovedì 8 febbraio, l’incontro intitolato ‘Il Day X è arrivato’. L’evento, promosso da Free Assange Italia, Articolo 21, La mia Voce per Assange e Amnesty International Italia, avrà luogo alle 11:30 presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in via Sommacampagna 19. Durante l’incontro, verranno presentate le iniziative previste per il giorno del verdetto.

I giorni decisivi per Julian Assange

Tra il 20 e il 21 febbraio, l’Alta Corte di Giustizia Britannica si riunirà per decidere sull’istanza d’appello presentata dai legali di Julian Assange. In caso di respinta dell’appello, Assange potrebbe essere estradato negli Stati Uniti, dove lo attende una condanna a 175 anni di carcere. Questa situazione rappresenta una minaccia per la libertà di stampa, poiché Assange è stato perseguito per aver svolto il suo lavoro di giornalista. In risposta all’appello di Stella Moris Assange, avvocata e moglie di Julian, si terranno eventi di mobilitazione in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo caso.

Inaugurazione della mostra ‘Hurry Up!’

Lunedì 12 febbraio, presso la Sala Ovale del Parco delle Energie in via Prenestina 175, si svolgerà l’inaugurazione della mostra di fotografia etica intitolata ‘Hurry Up!’. All’evento saranno presenti l’autrice Antonietta Chiodo, il politico Vincenzo Vita e lo scultore Davide Dormino, autore di una scultura che rappresenta Assange, Snowden e Manning, con accanto una sedia vuota. Questa scultura ha girato l’Europa, simboleggiando la lotta per la libertà di informazione e la protezione dei whistleblower.

Questi eventi dimostrano come l’Italia si stia mobilitando per sostenere Julian Assange e per difendere la libertà di stampa. La decisione dell’Alta Corte di Giustizia Britannica avrà un impatto significativo sul destino di Assange e sul futuro del giornalismo investigativo. La speranza è che la comunità internazionale si unisca per garantire che la libertà di informazione sia protetta e che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza paura di persecuzioni.

