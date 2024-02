Assange: Sentenza Alta Corte su estradizione Usa

Julian Assange assente in aula per problemi di salute

Julian Assange, il cofondatore di Wikileaks, non è presente in aula oggi a Londra per il pronunciamento dell’Alta Corte britannica riguardo al ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti. L’account ufficiale di Wikileaks ha confermato la sua assenza, sottolineando che “Assange non è in grado di partecipare a causa di gravi problemi di salute”.

”Mentre il secondo e ultimo giorno dell’udienza cruciale inizia a Londra, Julian Assange ancora una volta non è in grado di partecipare a causa di gravi problemi di salute”, si legge.

Assange non presente in aula per il secondo giorno consecutivo

Anche ieri Assange non era presente in aula, con il suo avvocato, Ed Fitzgerald, che ha spiegato che il suo cliente, nonostante il permesso di partecipare di persona, è rimasto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Assange si trova in detenzione preventiva dal 2019, in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti, senza aver ancora affrontato un processo.

La situazione di Assange e l’attesa per la decisione della Corte

Attualmente, Julian Assange si trova nel carcere di Belmarsh a Londra, mentre l’Alta Corte britannica sta valutando il ricorso contro la sua estradizione negli Stati Uniti. La sua assenza in aula per motivi di salute solleva interrogativi sulle sue condizioni e sulle implicazioni del suo possibile trasferimento negli Stati Uniti. La decisione della Corte sarà attesa con ansia da parte di sostenitori e detrattori di Assange in tutto il mondo.

