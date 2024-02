Assegnazione fornitori bollette: l’esito delle aste città per città

Esito delle aste per il passaggio dei clienti non vulnerabili

Oggi, martedì 6 febbraio, verrà ufficializzato l’esito delle aste per il passaggio dei clienti non vulnerabili dalla maggior tutela al mercato delle tutele graduali. Circa 4,5 milioni di persone dovranno cambiare fornitore di energia elettrica a partire dal primo luglio, passando a uno dei sette operatori che si sono aggiudicati i pacchetti di clienti in asta a gennaio. Le assegnazioni provvisorie prevedono il passaggio a sette operatori diversi, che si sono divisi i 26 lotti oggetto della gara in tutto il paese.

Cambio di fornitore per i clienti della maggior tutela

I clienti della maggior tutela dovranno necessariamente cambiare fornitore: Enel, Hera, A2A, Edison, Illumia, Iren ed Eon si sono aggiudicati i pacchetti di clienti, ma hanno perso quelli della tutela. Per scoprire il nuovo fornitore, è utile consultare l’elenco delle città e delle province assegnate a ciascun operatore.

Enel conquista Roma e Milano, Hera cresce al Nord

Enel, che detiene ancora una buona parte dei clienti della tutela dell’energia elettrica, ha ceduto circa 4 milioni di clienti nel Sud Italia e ne ha guadagnati 1,4 milioni nelle tutele graduali, soprattutto nel Nord Italia. Enel si è aggiudicata sette lotti, tra cui Roma e Milano. Hera, invece, ha ceduto clienti a Enel nella sua regione, ma si è aggiudicata sette lotti, guadagnando 1,335 milioni di clienti. Hera ha preso clienti tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Campania. Altri operatori come Edison, Illumia, Iren, A2A ed Eon si sono aggiudicati lotti in diverse regioni del paese.

Questo è l’esito delle aste per il passaggio dei clienti non vulnerabili dalla maggior tutela al mercato delle tutele graduali. I clienti interessati dovranno presto cambiare fornitore, ma potranno contare su una scelta più ampia di operatori.

About The Author