Assemblea legislativa Emilia-Romagna: Dibattito sul Fine Vita

Nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, si è aperto un acceso dibattito sulla legge sul fine vita. La Commissione Politiche per la salute ha avviato l’iter relativo alle due proposte di legge sul tema. Una è la proposta di legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni, mentre l’altra proviene dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. Le due proposte sono state fuse insieme e la commissione ha designato la consigliera Pd Marilena Pillati come relatrice di maggioranza. Al contrario, non è stato nominato alcun relatore di minoranza poiché il centrodestra ritiene che il provvedimento abbia una portata nazionale, vanificando così la volontà di Piccinini di assumere quel ruolo.

Luca Baldino Sul Fine Vita in Emilia-Romagna

Luca Baldino, direttore generale dell’assessorato Sanità, ha evidenziato che in Emilia-Romagna sono state adottate, mediante atti amministrativi, le disposizioni della sentenza n.242 del 2019 della Corte costituzionale. In particolare, sono state istituite il Comitato regionale per l’etica nella clinica e inviate “istruzioni tecnico-operative” alle Aziende Unità Sanitaria Locali riguardo alla procedura per la richiesta di fine vita da parte dei pazienti.